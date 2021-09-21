Пользователи пожаловались на проблемы в работе Twitter

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Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, а также Японии и Франции. Незначительное число сообщений зафиксировано и в России.

Наиболее часто проблемы возникают с сайтом соцсети.Также фиксируются жалобы на работу приложения и подключение к серверу.

Ранее сбой произошел в работе мессенджера Telegram. 58% пользователей из России, Украины, Италии и ряда других стран пожаловались на неполадки в работе приложения, 22% столкнулись с проблемами при подключении.

