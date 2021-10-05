Число регистраций в Viber выросло в 5 раз на фоне сбоя в работе соцсетей

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В мессенджере Viber в 5 раз выросло число регистраций пользователей на фоне глобального сбоя других социальных сетей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Количество регистраций пользователей в Viber по всему миру выросло в 5 раз, а в пиковые часы – в 10 раз. Также у нас на 75% выросло количество сообщений и в 2 раза увеличилось количество звонков", – рассказала директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

Она отметила, что компания работает над улучшением функционирования мессенджера во время сбоев и ошибок.

Неполадки в работе крупнейших сетевых ресурсов начались накануне и продолжались более шести с половиной часов. По данным портала Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

