Пользователи некоторых стран пожаловались на сбои в работе Instagram

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Граждане ряда стран заметили сбои в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Больше всего сообщений поступает из США и Германии. Американцы говорят о сбоях в работе приложения, а немцы – о проблемах при просмотре новостной ленты.

Жалобы поступают также из Великобритании, Канады, Швеции и Франции. В России зафиксировали небольшие сбои.

Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" запустила автоматические русские субтитры к видео. Субтитры на русском языке созданы на базе алгоритмов машинного обучения единой видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков.

