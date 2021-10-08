Пользователи в разных странах сообщают о сбоях в работе Instagram

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Пользователи соцсети Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Из них следует, что 65% пользователей отмечают неполадки в работе приложения, 21% сообщают о сбой в работе сайта, еще 13% испытывают трудности при подключении к серверу.

Отчеты о сбоях поступают от пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, России и других стран.

Кроме того, поступают сведения о неполадках в работе соцсети Facebook и службы потокового воспроизведения музыки Pandora.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.