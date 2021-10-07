Сбой произошел в работе сервиса Spotify

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Пользователи Spotify из разных стран сообщают о сбоях в работе музыкального сервиса, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на проблемы в работе сервиса стали фиксироваться в 17:50 по московскому времени. Большинство пользователей сообщают о неполадках в приложении, а также о трудностях с поиском, входом на сайт и в учетную запись.

Наибольшее количество сообщений поступает из США, Великобритании, Германии, Италии, Испании и России.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

