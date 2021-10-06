10:54
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"Яндекс" усилил защиту аккаунтов пользователей. Новые меры предполагают, что каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность.
"Также "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников", – приводит заявление пресс-службы РИА Новости.
Для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которую пополняют из открытых источников. В базу попадают пароли, появившиеся в открытом доступе или слитые в Сеть.
При обнаружении небезопасного пароля "Яндекс" попросит пользователя сменить его и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из СМС.
"Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет много степеней защиты. Но если пароль от него попадет к злоумышленникам, защитить аккаунт будет сложнее. Поэтому мы решили усилить защиту аккаунтов и постоянно проверять пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде", – подчеркнул руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин.
4 октября в мире произошел "цифровой апокалипсис": пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp массово сообщили о сбоях в работе сервисов. Люди не могли зайти в мессенджер, загрузить сайты соцсетей, отправить сообщения и подключиться к системе. Данный сбой назвали самым масштабным из зафиксированных в истории.
К утру 5 октября Facebook удалось восстановить доступ ко всем трем сервисам. Позднее в компании заявили, что масштабный сбой вызвало неудачное изменение программной конфигурации.
Эксперты рассказали, кто особенно пострадал из-за сбоя крупнейших соцсетей
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