Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Российские пользователи "ВКонтакте" жалуются на неполадки в работе социальной сети, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 13:46 по московскому времени было зафиксировано 446 жалоб, 50% пользователей соцсети отмечали проблемы с самим сервисом, 31% заявил о проблемах с работой сайта, еще 19% сообщили о трудностях с подключением к серверу.

Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов России.

4 октября произошли проблемы в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти неполадки стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.