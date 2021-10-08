Сбой произошел в работе Netflix

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Пользователи из ряда стран фиксируют неполадки в работе сервиса потокового видео Netflix. Об этом информирует портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, сбои наблюдаются в США, Великобритании и Германии. При этом наибольшее число жалоб поступило от британцев.

Чаще всего пользователи отмечают проблемы с просмотром видео.

Ранее сбой произошел в работе крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия". О неполадках сообщали пользователи из разных стран мира, однако больше всего жалоб поступало из США, Канады и России.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.