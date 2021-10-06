Сбой произошел в работе сервисов "Ростелекома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Абоненты "Ростелекома" в разных городах России сообщают о сбоях в работе сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Из них следует, что порядка 74% пользователей столкнулись с проблемами с интернетом, 16% – с отсутствием сигнала, еще 9% отмечают неполадки со всеми сервисами "Ростелекома".

Сообщения о сбоях приходят из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.