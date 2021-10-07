Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе "Википедии"

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Сбой произошел в работе крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедия". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из разных стран мира, однако больше всего жалоб поступает из США, Канады и России.

Они связаны с проблемами в работе сайта "Википедии", также некоторые пользователи отмечают некорректную работу приложения.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.