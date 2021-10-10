Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Пользователи "ВКонтакте" в России сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Всего, по состоянию на 11:44 по московскому времени, было зафиксировано 513 жалоб. Большинство пользователей (45%) сообщили о проблемах в работе сайта социальной сети, еще 35% пожаловались на сбои в работе приложения и 20% отметили трудности с подключением сервера.

Большинство сообщений о неполадках поступают от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

В пресс-службе социальной сети "ВКонтакте" ТАСС сообщили, что специалисты работают над устранении возникших проблем.

"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения – это кратковременный эффект, который мы сейчас исправляем", – говорится в сообщении.

Позже в "ВКонтакте" сообщили о полном восстановлении работы социальной сети.

4 октября неполадки произошли в работе крупнейших сетевых ресурсов, они продолжались более шести с половиной часов. По данным Downdetector, эти сбои стали крупнейшими в истории работы сервиса.

В частности, сбои были зафиксированы в работе Google, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Snapchat, Tinder, Viber, Netflix и Zoom. О неполадках сообщали пользователи по всему миру.

