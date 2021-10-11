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Москва 24

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Технологии

19:35

"ВКонтакте" запустила автоматические русские субтитры к видео

технологии

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Субтитры на русском языке созданы на базе алгоритмов машинного обучения единой видеоплатформы и технологий интеллектуального шумоподавления единой платформы видеозвонков.

"Технология автоматически генерирует текст, расставляет знаки препинания и заглавные буквы, распределяет текст по кадрам, а также обеспечивает точность появления субтитра в момент произнесения фразы. Технология умеет проставлять в субтитрах знаки препинания и заглавные буквы, а в ближайшем будущем научится разделять речь спикеров на разные реплики", – говорится в сообщении.

В настоящее время субтитры доступны части аудитории в популярных роликах и видео из верифицированных сообществ. До конца года субтитры станут доступны в большинстве видео.

"В современном мире очень много информации, но, к сожалению, не для всех она одинаково доступна. "ВКонтакте" стремится разрушать любые барьеры в коммуникации между людьми, активно инвестируя в развитие речевых технологий. Все решения, использующиеся для автогенерации субтитров, – собственные разработки. Это позволяет адаптировать их под разные функции сервиса и настраивать для максимально эффективной работы, – рассказал технический директор компании Александр Тоболь.

Соцсеть планирует и дальше развивать нейросетевые технологии.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится новая функция записи голосовых сообщений. В интерфейсе голосовых сообщений появится кнопка паузы, нажатие на которую будет приостанавливать запись.

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