Россияне смогут выбрать, в каких населенных пунктах появится 4G

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Россияне смогут проголосовать на портале госуслуг за населенные пункты, в которых в 2022 году появится высокоскоростная сеть 4G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

На портале уже открылся специальный раздел для голосования. Отдать свой голос могут жители всех регионов, имеющие постоянную прописку и учетную запись на госуслугах, до 15 ноября 2021 года.

Исключение касается жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Эти города не входят в программу устранения цифрового неравенства. Участие в голосовании принимают населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек.

Кроме электронного голосования, Минцифры предоставило возможность направить бумажное письмо, где необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

"Через два месяца на госуслугах будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что к 2024 году операторы мобильной связи завершат создание сетей 4G во всех населенных пунктах России, в которых проживают свыше тысячи человек.

