"Билайн" обеспечил 100-процентное покрытие 4G на всех станциях метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Билайн" объявил о 100-процентном покрытии сетью 4G всех станций московского метро, а также большей части прилегающих к ним тоннелей.

По данным компании, во время поездок в метро уже 93% клиентов используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в социальных сетях и прослушивания любимых музыкальных композиций.

Исследование TDaily показало, что у компании "Билайн" высший показатель стабильности среди сотовых операторов. Ей удалось за 8 месяцев утроить свою инфраструктуру, построив более тысячи новых базовых станций.

По сравнению с прошлым годом "Билайн" в 3,5 раза увеличил среднюю скорость на станциях до 53,5 Мбит/с. В метро сеть построена на оборудовании, которое поддерживает расширение до стандарта 5G.