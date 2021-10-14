Пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе Instagram

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В работе социальной сети Instagram в ряде стран возникли сбои. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Неполадки были зафиксированы примерно в 11:35 по московскому времени. Чаще всего о проблемах писали пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Италии, Франции, а также России.

В большинстве сообщений говорится о сбоях в работе приложения, а также о неполадках при соединении с сервером, отображении новостной ленты и при работе с сайтом.

Ранее сообщалось, что пользователей Instagram будут уведомлять о сбоях в работе приложения, новая функция уже тестируется.