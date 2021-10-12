Instagram будет сообщать пользователям о сбоях в работе приложения

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Пользователей Instagram будут уведомлять о сбоях в работе приложения, новая функция уже тестируется. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети.

"Сегодня мы анонсируем две новые функции, которые помогут предоставить людям больше информации о сбоях в работе Instagram и статусе их аккаунтов прямо в приложении", – говорится в сообщении.

С помощью первой функции пользователей уведомят в их истории действий о появлении сбоев или технических проблем, а также о сроках их решения. Также в приложении появится функция "Статус аккаунта", с помощью которой пользователи смогут узнать, не находится ли их аккаунт под угрозой и как распространяется контент. Пользователи смогут подать жалобу или запросить проверку при необходимости.

Ранее граждане ряда стран заметили сбои в работе социальной сети Instagram. Больше всего сообщений поступало из США и Германии. Американцы говорили о сбоях в работе приложения, а немцы – о проблемах при просмотре новостной ленты.