Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

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Пользователи Instagram в разных странах мира сообщают о неполадках в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отчеты о сбоях стали приходить от пользователей Instagram примерно в 16:50 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами в работе приложения, неполадками при попытке соединения с сервером, а также некорректной работой новостной ленты и веб-сайта.

Отмечается, что с неполадками столкнулись пользователи из США, Канады, Великобритании, России, Италии и Испании.

19 октября произошел сбой в работе социальной сети "ВКонтакте". Сервис Downdetector зарегистрировал 3 327 отчетов о проблемах с доступом к соцсети.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, а также Екатеринбурга.