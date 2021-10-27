Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе приложения

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Пользователи мессенджера Telegram в ряде стран сообщили о сбое в работе приложения, сообщает портал Downdetector.

Более половины (55%) пользователей рассказали о неполадках, которые мешают пользоваться Telegram. Еще 36% жалоб коснулись проблем с подключением в сервису, 9% – неполадок с веб-версией мессенджера.

Нарушения работы приложения были зафиксированы в России, Украине, Белоруссии, Польше и некоторых других странах.

В Telegram пока не прокомментировал сбои.

Ранее в октябре пользователи рассказали о неполадках в работе Instagram. Приложение теряло связь с сервером и некорректно отображало новостную ленту.