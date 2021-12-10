Сбой произошел в приложении "Сбербанк Онлайн"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Сбербанке предупредили, что их клиенты могут столкнуться со сбоями в работе приложения. Об этом сообщает РИА Новости.

"По техническим причинам у части клиентов такая ситуация возможна. Наши специалисты работают над выяснением причины затруднения. Сейчас технический сбой, воспользуйтесь другими каналами обслуживания", – сказали в службе поддержки банка.

По данным сервиса Downdetector, на сбой в работе "Сбербанк Онлайн" поступило уже больше 500 жалоб. Проблемы возникают при отображении данных счетов и при попытке совершить денежный перевод.

В банке пообещали в ближайшее время устранить неполадки.

Позднее в пресс-службе Сбербанка сообщили об устранении сбоя. Там подчеркнули, что проблемы затронули менее 0,1% клиентов.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил о сбое при проведении операций по картам Visa. Их держатели не могли совершать платежи и переводы. Позже проблему удалось решить.

