Сбой произошел в приложении "Сбербанк Онлайн"

13:20 (обновлено 10.12.2021 15:20)
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Сбербанке предупредили, что их клиенты могут столкнуться со сбоями в работе приложения. Об этом сообщает РИА Новости.
"По техническим причинам у части клиентов такая ситуация возможна. Наши специалисты работают над выяснением причины затруднения. Сейчас технический сбой, воспользуйтесь другими каналами обслуживания", – сказали в службе поддержки банка.
По данным сервиса Downdetector, на сбой в работе "Сбербанк Онлайн" поступило уже больше 500 жалоб. Проблемы возникают при отображении данных счетов и при попытке совершить денежный перевод.
В банке пообещали в ближайшее время устранить неполадки.
Позднее в пресс-службе Сбербанка сообщили об устранении сбоя. Там подчеркнули, что проблемы затронули менее 0,1% клиентов.
На прошлой неделе Сбербанк сообщил о сбое при проведении операций по картам Visa. Их держатели не могли совершать платежи и переводы. Позже проблему удалось решить.
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