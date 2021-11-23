Клиенты ВТБ столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов банка

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Клиенты банка ВТБ отметили сбои в работе онлайн-сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
По данным на 12:25 по московскому времени, было замечено порядка 294 обращений.
Чаще всего на работу жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов России.
В пресс-службе банка уточнили, что в сообщениях они писали о сбоях в работе мобильного банка, 36% пользователей пожаловались на неполадки с мобильным банкингом, также пользователи отмечали трудности в работе онлайн-банкинга.
"Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Мы приносим своим клиентам извинения за доставленные неудобства", – сообщили в пресс-службе.
Ранее сбой произошел на сайте ГИБДД РФ. Там временно нельзя было проверить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сервис не работал как в десктопной версии, так и в мобильной.
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