В работе сервиса по проверке автомобильных штрафов произошел сбой

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На сайте ГИБДД РФ временно нельзя проверить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проверка наличия неуплаченных штрафов завершилась ошибкой", – говорится в ответе системы.

Сервис не работает как в десктопной версии, так и в мобильной. По информации агентства, это происходит в течение всего дня.

Ранее в Москве фиксировались проблемы при оплате парковки через СМС. Неполадки коснулись абонентов МТС и были связаны с техническими причинами на стороне оператора.

Временные ограничения при оплате парковки через СМС также наблюдались в Москве 15 ноября. В тот же день неполадки были устранены и система оплаты заработала в штатном режиме.

