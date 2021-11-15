Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Временные ограничения наблюдаются в Москве при оплате парковки через СМС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.
Отмечается, что в остальном сервис пополнения парковочного счета работает стабильно. В случае возникновения трудностей при оплате парковки через СМС в департаменте рекомендуют воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы", личным кабинетом на сайте parking.mos.ru или ближайшим паркоматом.
"О восстановлении возможности оплаты парковки через СМС сообщим дополнительно", – добавили в ведомстве.
Сбой при оплате парковки через СМС был зафиксирован и в октябре. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.
В Москве наблюдаются проблемы при оплате парковки через СМС