В Москве наблюдаются проблемы при оплате парковки через СМС

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Временные ограничения наблюдаются в Москве при оплате парковки через СМС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

Отмечается, что в остальном сервис пополнения парковочного счета работает стабильно. В случае возникновения трудностей при оплате парковки через СМС в департаменте рекомендуют воспользоваться мобильным приложением "Парковки Москвы", личным кабинетом на сайте parking.mos.ru или ближайшим паркоматом.

"О восстановлении возможности оплаты парковки через СМС сообщим дополнительно", – добавили в ведомстве.

Сбой при оплате парковки через СМС был зафиксирован и в октябре. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.

