Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве фиксируются проблемы при оплате парковки через СМС. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В настоящий момент по техническим причинам на стороне МТС у абонентов этого оператора могут возникнуть сложности при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС", – рассказали в департаменте.
В ведомстве напомнили, что все, кто столкнулся с подобной проблемой, могут оплатить парковку в приложении "Парковки Москвы", в личном кабинете на сайте parking.mos.ru, а также в ближайшем паркомате.
Помимо этого, по всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по номерам 3210 и +7 (495) 539-54-54.
О восстановлении возможности оплаты парковки и пополнения парковочного счета через СМС Дептранс сообщит дополнительно.
Временные ограничения при оплате парковки через СМС уже наблюдались в Москве ранее. Сбой произошел 15 ноября. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.
В Москве наблюдаются проблемы при оплате парковки через СМС
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