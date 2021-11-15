Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Он работает стабильно.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам 3210 с мобильного или +7 (495) 539-54-54.

Ранее у некоторых пользователей наблюдались временные ограничения в работе этого сервиса из-за технических проблем на Единой мобильной платформе.

В случае возникновения трудностей при оплате парковки через СМС в департаменте рекомендуют использовать мобильное приложение "Парковки Москвы", личный кабинет на сайте parking.mos.ru или ближайший паркомат.

Сбой при оплате парковки через СМС фиксировали и в октябре. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.

