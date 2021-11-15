Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Он работает стабильно.
По всем вопросам можно обратиться по телефонам 3210 с мобильного или +7 (495) 539-54-54.
Ранее у некоторых пользователей наблюдались временные ограничения в работе этого сервиса из-за технических проблем на Единой мобильной платформе.
В случае возникновения трудностей при оплате парковки через СМС в департаменте рекомендуют использовать мобильное приложение "Парковки Москвы", личный кабинет на сайте parking.mos.ru или ближайший паркомат.
Сбой при оплате парковки через СМС фиксировали и в октябре. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.
В Москве наблюдаются проблемы при оплате парковки через СМС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: