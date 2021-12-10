Названа опасность ночной зарядки смартфона

14:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Менеджер компании Itel Светлана Муреева сообщила, что из-за соображений безопасности не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Возможно короткое замыкание, особенно если используется некачественное зарядное устройство. Поэтому рекомендуется пользоваться оригинальными блоками питания и кабелями и по возможности производить подзарядку в течение дня", – предупредила специалист.
Муреева отметила, что на сам аккумулятор смартфона ночная зарядка никак не влияет, так как в современных устройствах имеются микросхемы контроллера заряда, регулирующие подачу тока.
"Некоторые модели гаджетов во время ночной зарядки достигают 80% от уровня заряда батареи, после чего приостанавливают процесс. Зарядка возобновляется перед пробуждением пользователя. Такая функция позволяет продлить срок службы аккумулятора", – рассказала специалист.
Ранее генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин объяснил, почему опасно слушать музыку через проводные наушники во время зарядки смартфона. По словам эксперта, угроза возникает при использовании неоригинального зарядного устройства.
"Доктор 24": как использовать гаджеты, чтобы оставаться здоровыми
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: