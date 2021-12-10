Названа опасность ночной зарядки смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Менеджер компании Itel Светлана Муреева сообщила, что из-за соображений безопасности не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Возможно короткое замыкание, особенно если используется некачественное зарядное устройство. Поэтому рекомендуется пользоваться оригинальными блоками питания и кабелями и по возможности производить подзарядку в течение дня", – предупредила специалист.

Муреева отметила, что на сам аккумулятор смартфона ночная зарядка никак не влияет, так как в современных устройствах имеются микросхемы контроллера заряда, регулирующие подачу тока.

"Некоторые модели гаджетов во время ночной зарядки достигают 80% от уровня заряда батареи, после чего приостанавливают процесс. Зарядка возобновляется перед пробуждением пользователя. Такая функция позволяет продлить срок службы аккумулятора", – рассказала специалист.

Ранее генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин объяснил, почему опасно слушать музыку через проводные наушники во время зарядки смартфона. По словам эксперта, угроза возникает при использовании неоригинального зарядного устройства.

