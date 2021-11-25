Эксперт объяснил, почему нельзя слушать музыку во время зарядки смартфона

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Генеральный директор и основатель Neovolt.ru Роман Кусакин объяснил, почему опасно слушать музыку через проводные наушники во время зарядки смартфона. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, угроза возникает при использовании неоригинального зарядного устройства.

"О поражениях человека током мы слышали из статистики и новостей. Пострадавшие пользователи смартфона слушали музыку в проводных наушниках с подключенным к электросети адаптером питания", – рассказал Кусакин.

При этом он не рекомендовал вообще отказываться от неоригинальных зарядок. По его мнению, при правильном использовании не стоит опасаться удара током или взрыва устройства.

Также Кусакин рассказал, что есть вероятность нарушения работы индикатора заряда и при использовании оригинального блока питания. Кроме того, существует риск перегрева аккумулятора.

Медицинский аналитик Полина Козлова ранее рассказала об особенностях влияния вибрации смартфона на здоровье человека. Специалист уточнила, что это маловероятно, но гипотетически возможно при длительном излучении в течение нескольких лет.