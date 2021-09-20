Эксперт оценила влияние вибрации смартфона на здоровье человека

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Вибрация смартфона вряд ли способна негативно влиять на здоровье человека, заявила медицинский аналитик Полина Козлова "Газете.ру". По ее словам, вред здоровью может привести лишь длительное излучение в течение нескольких лет.

Козлова подчеркнула, что в медицине действительно существует так называемая вибрационная болезнь. Однако заболевание характерно для работников производств, которые подвергаются воздействию вибрации в течении 3–5 лет.

"Болезнь может проявляться со стороны опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем. При этом вибрация должна превышать 16–200 герц и воздействовать на организм в течение нескольких лет. На мой взгляд, не стоит опасаться такого вреда от смартфона", – объяснила Козлова.

Медицинский аналитик отметила, что в настоящее время не доказано негативное влияние смартфона на клетки ДНК. Однако эксперт все же советует не держать телефон близко к голове и уху долгое время.

Козлова рекомендовала использовать беспроводные гарнитуры или наушники, а во время сна откладывать телефон подальше.

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