Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов о серьезной опасности. Он заявил, что компании – производители гаджетов могут просматривать личные данные пользователей.

По его словам, в настоящее время Соединенные Штаты только начинают использовать технологию поиска информации в смартфонах. Однако Сноуден допустил, что компания Apple может перейти барьер и начать искать политически неудобные и финансовые аспекты.

"Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ – нет", – приводит РИА Новости его слова.

Сноуден уточнил, что на сегодняшний день корпорация позиционирует это как поиск нелегального контента в телефонах. При этом экс-сотрудник спецслужб не исключил, что границы дозволенного могут быть нарушены.

Ранее эксперт рассказал, когда смартфон вредит здоровью. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников предупредил, что чрезмерное увлечение играми на смартфоне или компьютере может негативно отразиться на поведении человека.

По словам специалиста, игры стимулируют процессы возбуждения в центральной нервной системе. Из-за этого человеку бывает трудно отвлечься от игры, которая в итоге может затянуться намного дольше, чем он планировал. Даже если игрок отложит гаджет, то еще долго не сможет уснуть, отметил психолог.