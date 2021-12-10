В США заявили о небезопасности часов Apple Watch

17:55
Фото: ТАСС/TNS via ZUMA Wire
Суд в Калифорнии зарегистрировал коллективный иск в отношении компании Apple в связи небезопасностью смарт-часов Apple Watch. Об этом сообщает Appleinsider.
Владельцы гаджетов обратили внимание, что в моделях от Apple Watch до Apple Watch Series 6 не предусмотрен запас свободного пространства в отсеке для аккумулятора. Истцы утверждают, что такая особенность конструкции делает часы опасными в случае вздутия аккумулятора.
В иске подчеркивается, что увеличившаяся в размерах батарея может оказать давление на экран изнутри, что несет "нераскрытую и неоправданно опасную угрозу", поскольку в таком случае дисплей вылетит из корпуса и разлетится на мелкие фрагменты.
Недовольные пользователи Apple Watch требуют, чтобы представленные материалы были рассмотрены судом присяжных. Они рассчитывают, что Apple возместит им убытки, а также публично сообщит об обнаруженном дефекте и устранит его.
Ранее сообщалось, что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся разъема Lightning. Вместо него у новых моделей будет разъем USB-C. Отмечается, что пойти на подобный шаг компания решила сразу по нескольким причинам, в том числе из-за более быстрой скорости передачи данных.
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