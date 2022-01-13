Психолог назвала лучший возраст для появления смартфона у ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Знакомить ребенка со смартфоном можно с 7–8 лет, рассказала "Газете.ру" клинический психолог, психотерапевт сервиса онлайн психотерапии Zigmund.Online Елена Попова.

По ее словам, до этого возраста дети ведут игровую деятельность, поэтому знакомить их с гаджетами в этот период не рекомендуется. В противном случае ребенок может лишиться активной жизни.

"Чтобы не "утонуть" в виртуальном мире, ребенок должен иметь возможность реализовывать свои потребности и потенциал в реальном, а это значит заниматься чем-то действительно интересным для него", – пояснила Попова.

При этом она допустила, что современные дети способы с двухлетнего возраста пользоваться гаджетами, а родители, в свою очередь, ошибочно используют их в качестве обучения. Эксперт не рекомендовала делать это больше 30–40 минут в день.

Ранее доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" факультета "Психология образования" МГППУ Анна Лобанова рассказала, как учить уроки с неусидчивым ребенком.

Эксперт рекомендовала организовать для школьника рабочее место без отвлекающих предметов и устраивать активный отдых перед выполнением домашнего задания.

