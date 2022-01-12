Эксперты рассказали, почему нельзя использовать чужие зарядки для смартфонов

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Использование чужих кабелей и USB-розеток для зарядки смартфонов может дать злоумышленникам возможность похитить персональные данные владельцев гаджетов, сообщает РИА Новости.

Эксперты в сфере кибербезопасности рассказали, что многие пользователи мобильных устройств хранят в мессенджерах деловую и личную переписку и при этом не задумываются о том, что хакеры могут проникать в мобильное устройство без физического контакта с ним.

"Главный риск при использовании USB-розеток заключается в том, что пользователю неизвестно, какое оборудование находится за розеткой на зарядной станции", – объяснил исследователь мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.

Он подчеркнул, что при обыкновенном блоке питания устройство подвергается только физической опасности: слишком высокое напряжение может сжечь гаджет, а слишком маленькое – вывести из строя аккумулятор. Если же к зарядной станции подключен компьютер, злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищенным хранилищам.

Чебышев рассказал, что безопаснее всего заряжать свое устройство с помощью классической розетки 220 вольт на стене и своего адаптера питания либо внешнего аккумулятора (power bank). Также есть специальные USB-кабели, в которых полностью отсутствует возможность передачи данных.

"По возможности лучше не использовать чужие USB-кабели для зарядки смартфонов, так как злоумышленники теоретически могут встроить в провод устройство для дистанционной передачи данных. С его помощью можно контролировать клавиатуру: отслеживать нажатия пользователя, а также лично управлять ей без ведома владельца", – заключил эксперт.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян.

Специалист отметил, что недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.