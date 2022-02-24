Эксперт предупредила о скрытой опасности бесплатных приложений для смартфонов

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Пользователям нужно внимательнее загружать на свои смартфоны бесплатные приложения, чтобы избежать потенциально опасных, рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников", – пояснила эксперт.

Ильичева отметила, что приложения для AppStore и Google Play тоже нужно проверять.

"Отказать в размещении приложения магазины могут по разным причинам: от некачественного интерфейса и неработающих ссылок до признаков возможных мошеннических действий", – заметила Ильичева.

По ее словам, снизить риски угроз нарушения правил конфиденциальности личных данных пользователей и требований безопасности позволяет модерация.

Ранее эксперт попросил людей соблюдать первое правило кибербезопасности, которое запрещает публиковать в Сети непредназначенную для публичности информацию. Он отметил, что не стоит делиться паспортными данными, паролями, финансовой информацией, а также давать доступ к "облакам".

Специалист подчеркнул, что в защите личных данных поможет антивирус. Современные программы, по словам эксперта, обновляются так же часто, как и вирусы. Он посоветовал периодически проводить проверки всех устройств антивирусом, а также поставить везде, где это возможно, двухфакторную аутентификацию.

