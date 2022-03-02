Эксперты оценили риск блокировки смартфонов россиян

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Российские компании рекомендуют своим сотрудникам отключать автообновления смартфонов из-за возможных блокировок устройств, однако эксперты полагают, что крупные компании на это не решатся. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, письмо с предупреждением о возможных блокировках разослала своим сотрудникам X5 Group. В нем также даются инструкции, как отключить автообновление устройств на случай, если в новые версии ПО добавят функционал блокировок.
Между тем эксперты уверены, что Apple и Google не решатся на такой шаг. Дело в том, что это скажется на восприятии компаний: пользователей по всему миру такой поступок заставит насторожиться. Кроме того, юрист Антон Именнов напомнил, что, несмотря на широкие санкции в отношении России, ввоз в страну потребительской электроники по-прежнему разрешен.
Накануне стало известно, что Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.
А компания Samsung, в свою очередь, отменила в России начало продаж флагмана Galaxy S22. Они должны были начаться 1 марта, однако в интернет-магазине производителя исчезла кнопка оформления заказа. В компании данную информацию не комментировали.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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