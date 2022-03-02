Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

17:44

Эксперты оценили риск блокировки смартфонов россиян

технологии

Фото: depositphotos/OtaraevChermen

Российские компании рекомендуют своим сотрудникам отключать автообновления смартфонов из-за возможных блокировок устройств, однако эксперты полагают, что крупные компании на это не решатся. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так, письмо с предупреждением о возможных блокировках разослала своим сотрудникам X5 Group. В нем также даются инструкции, как отключить автообновление устройств на случай, если в новые версии ПО добавят функционал блокировок.

Между тем эксперты уверены, что Apple и Google не решатся на такой шаг. Дело в том, что это скажется на восприятии компаний: пользователей по всему миру такой поступок заставит насторожиться. Кроме того, юрист Антон Именнов напомнил, что, несмотря на широкие санкции в отношении России, ввоз в страну потребительской электроники по-прежнему разрешен.

Накануне стало известно, что Apple приостановила продажу своей продукции в России. В компании указали, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины. Также теперь для россиян ограничено использование системы платежей Apple Pay.

А компания Samsung, в свою очередь, отменила в России начало продаж флагмана Galaxy S22. Они должны были начаться 1 марта, однако в интернет-магазине производителя исчезла кнопка оформления заказа. В компании данную информацию не комментировали.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

Сюжет: Ситуация в Донбассе

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать