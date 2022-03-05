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технологии

08:59

Эксперт заявил о возможных отключениях умной бытовой техники

технологии

Фото: depositphotos/baloon111

Санкции компаний, которые занимаются разработкой операционных систем, могут привести к отключению или ограничению работы умной бытовой техники в России, предупредил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в современной бытовой технике в основном используется западное программное обеспечение, причем для ее корректной и бесперебойной работы необходимо регулярное обновление. Четверных пояснил, что обновления делятся на добровольные, от которых можно отказаться, и принудительные, которые устанавливаются автоматически при подключении к Wi-Fi.

"В случае максимальных санкций разработчики ОС могут установить принудительные обновления, которые либо ограничат функционал, либо полностью остановят работу телевизора, посудомоечной или стиральной машин, а также некоторой мелкой бытовой техники", – заявил Четверных.

Эксперт отметил, что модели производства конца 2020 года – начала 2022 года имеют в своих прошивках функцию удаленной блокировки со стороны производителя, что ставит их в зону повышенного риска.

По словам Четверных, возможная блокировка будет полностью законной, поскольку такая возможность прописана в пользовательском соглашении, которое подписывают все владельцы умных устройств. Обратиться с претензией в магазин с требованием о замене или ремонте при этом будет невозможно, поскольку фактически устройство будет исправно.

Ранее решение о приостановке продажи своей продукции в России приняла компания Apple. Там объяснили, что такие меры приняты из-за ситуации вокруг Украины.

Также была ограничена работа сервиса Apple Pay и приостановлен платный ремонт устройств в РФ.

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