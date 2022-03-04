ПСБ предупредил об отключении мобильных приложений на iOS

20:05
Фото: depositphotos/prykhodov
Клиенты Промсвязьбанка (ПСБ) в ближайшее время не смогут воспользоваться мобильными приложениями кредитной организации. Как сообщает ТАСС, ограничение связано с санкциями против банка.
"В связи с введенными в отношении ПСБ санкциями мобильные приложения банка – "ПСБ" (для розничных клиентов), "ПСБ Бизнес", "ПСБ Инвестиции" – на платформе iOS в ближайшее время перестанут работать", – заявили в банке.
При этом в кредитной организации подтвердили, что в полной мере выполняют обязательства перед клиентами, в том числе в области обслуживания вкладов, кредитов и расчетных операций, а также выдачу средств.
Клиентам с устройствами на платформе iOS рекомендовано пользоваться интернет-банком, терминалами и банкоматами ПСБ.
При этом тем розничным клиентам, которые пользуются смартфонами на базе Android, предлагается скачать приложение Промсвязьбанка в AppGallery.
В начале марта ВТБ предупредил об ограничении работы своего приложения в устройствах на базе iOS.
Ранее сообщалось, что Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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