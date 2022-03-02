10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Работа мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" на операционной системе iOS в ближайшее время может быть ограничена в связи с введенными санкциями. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
"Из-за введенных санкций работа мобильного приложения "ВТБ Мои Инвестиции" на платформе iOS может быть ограничена в ближайшее время. Весь функционал доступен клиентам в личном кабинете брокера и в системе Quik", – говорится в сообщении.
Также пользователям приложения советуют обратиться в ближайший офис банка ВТБ, в котором оказывают инвестиционные услуги. Клиентам, использующим приложение на платформе Android, необходимо переустановить приложение по ссылке с портала брокера.
"Инструкция по подключению будет размещена там же", – указано в релизе.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
ВТБ предупредил об ограничении работы своего приложения на базе iOS
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