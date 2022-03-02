ВТБ второй раз за неделю повысил ставки по вкладам

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
ВТБ принял решение вновь повысить ставки по вкладам. Так, максимальная доходность по депозитам в рублях теперь будет 21%, долларах – 8%, евро – 7%, говорится в сообщении банка.
"Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам", – говорится в сообщении.
В банке добавили, что изменения вступают в силу 2 марта.
До этого ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам и счетам до 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%.
Кроме того, со среды Сбербанк повысил ставки по сберегательным продуктам до 21%. Таким образом, максимальная ставка по вкладу "СберВклад Прайм" составит 21% на срок от одного до трех месяцев, а "Классический СберВклад" можно разместить на тот же срок под 20%.
Ранее Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остались в рамках текущего уровня.
До этого Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 20% годовых. Ожидается, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка.
25 февраля Банк России ввел для системно значимых банков послабления в отношении норматива краткосрочной ликвидности до 31 декабря. Речь идет об организациях, подпавших под санкции. Кроме того, Центробанк не будет применять меры воздействия к брокерским организациям за нарушения норматива краткосрочной ликвидности.
Сбербанк повысил ставки по депозитам
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