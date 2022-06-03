"Деньги 24": ипотека на дом

В России заработала новая ипотека для тех, кто хочет построить дом сам. Займ можно потратить не только на коттедж, но и на покупку участка.

Какую ставку предлагают желающим взять кредит? Можно ли нанять помощников? И во сколько в итоге обойдется новый дом? Об этом – в программе "Деньги 24".