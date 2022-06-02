Продажи в секонд-хендах в России выросли в два раза

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В России в два раза выросли продажи в секонд-хендах после ухода иностранных производителей. Об этом сообщает "Коммерсант".

В секонд-хендах рассказали, что клиентов действительно стало больше, однако выросли и цены. Владелец "Ничего подобного" Олег Марковский отметил, что на 20–25% увеличилась стоимость брендовой одежды. По его словам, сейчас цены опустились на 7–8%, но не достигли первоначальных показателей.

Владелица дизайнерского секонд-хенда FreakFrak Ирина Гетманова также отметила рост количества покупателей. Вместе с тем магазин столкнулся с рядом проблем. Так, одежду закупали за границей, а сейчас с этим есть сложности.

"Но у нас есть свои очень серьезные запасы, потому что я всегда работала не сиюминутно: вошли в моду плащи, тренчи – мы их привезли. Будем искать какие-то альтернативные возможности, потому что, конечно же, у нас в основном западная одежда", – подчеркнула Гетманова.

Спрос увеличился еще больше в секонд-хендах с люксовыми вещами. Основательница TheCultt Мария Манаева пояснила, что некоторые москвичи рассматривают люксовые вещи и как предмет инвестиций. В марте оборот магазина вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем. По ее мнению, это произошло из-за разговоров о дефолте и ослаблении рубля. В таком положении люди поддались панике, стали избавляться от рублей и вкладываться в люксовые товары.

Основательница проекта Relove Марина Романова напомнила, что сейчас дорогие бренды нельзя достать иначе как через ресейл. Однако закупать такие товары, особенно парфюмерию, стало труднее. Создательница Second Friend Store Анна Любан пояснила, что то же самое было в 2014 году.

"Входящий поток вещей снижается, и в этот раз тоже наблюдается падение процентов на 30. Это объяснимое поведение – люди придерживают вещи, кто-то думает о том, что он это еще поносит, то есть активнее люди продавать не стали", – сказала Лобан.

Отмечается, что дорогой секонд-хенд один их немногих сохранил рост в пандемию.

Ранее сообщалось, что в России на 23% резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода. Сильнее всего снизился ассортимент стиральных порошков. В частности, количество товарных позиций в марте и апреле 2022 года сократилось почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

