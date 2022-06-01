В России сократился ассортимент стиральных порошков и бытовой химии

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода резко сократился на 23% в России в марте – апреле 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ.
Сильнее всего снизился ассортимент стиральных порошков. В частности, количество товарных позиций в марте и апреле 2022 года сократилось почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего эта тенденция отразилась на средствах для уборки, мытья посуды, лица, кондиционерах для белья и волос, а также шампунях.
В NielsenIQ подчеркнули, что в 155 категориях сократился не только ассортимент, но и продажи. При этом в сфере энергетики, алкогольных коктейлей и джина ассортимент расширился.
Директор по работе с ретейлом российского офиса NielsenIQ Константин Локтев рассказал, что снижение количества товарных позиций связано с тем, что некоторые поставщики больше не могут поставлять продукцию. Ряд производителей сократил ассортимент из-за трудностей с сырьем, ингредиентами и комплектующими. Кроме того, на количество представленных на полках позиций влияют и сами покупатели, которые запаслись этими товарами в марте.
Ассортимент товаров для стирки, предметов женской гигиены и средств персонального ухода сузился на 10–15%. Совладелец сетей "Семья" и "Spar Калининград" Олег Пономарев считает, что сейчас действует эффект отложенного спроса после мартовской закупки. По его мнению, из-за этого ретейлеры заменяют более дорогие бренды на среднеценовой и низкий сегмент.
Заместитель коммерческого директора торговой сети "Слата" Артур Лачинов рассказал, что после увеличения стоимости средств личной гигиены уменьшился ассортимент памперсов в премиум-сегменте. Также на производстве наблюдается дефицит по тампонам. По его словам, в некоторых случаях сеть перешла на поставки товаров отечественного производства.
Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев отметил, что снижение числа товарных позиций не означает сокращения количества брендов на рынке.
"Условный порошок Tide остался, но от маленькой картонной упаковки перешли на большой полиэтиленовый пакет, который стал востребован у потребителей, поскольку он экономически более выгодный", – пояснил Поповичев.
При этом Локтев уверен, что ассортимент непродовольственных товаров с длительным сроком хранения начинает постепенно восстанавливаться.
Ранее сообщалось, что производители молока и сока планируют сократить ассортимент продукции из-за нехватки упаковки. Предприятиям не хватает асептической тары, позволяющей долго сохранять свойства продукции. Ее использовали для стерилизованной продукции и сливок. Так, фермерское молоко закупали летом, а продавали осенью.
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