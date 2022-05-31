Союз пекарей просит продлить разрешение поставлять торговым сетям хлеб без упаковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский союз пекарей обратился в министерство сельского хозяйства РФ с просьбой продлить разрешение производителям хлеба поставлять продукцию розничным ретейлерам в неупакованном виде. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что президент союза пекарей Алексей Ляпин направил письмо с предложением продлить действующее до 1 июня послабление до конца 2022 года главе департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марине Афониной. Данная мера была введена в апреле в связи с проблемами с поставками упаковочного материала.

По словам Ляпина, это послабление остается актуальным для труднодоступных российских регионов, где порядка 40% хлебной продукции продается нефасованной. Также введенная весной мера позитивно повлияла на себестоимость хлеба, поскольку упаковка составляет около 15% от ее объема.

В Институте развития предпринимательства и экономики отметили, что от 30 до 60% производителей хлебной продукции испытывает зависимость от импортного оборудования и упаковки. По данным аналитиков, смягчение требований к фасовке хлеба позволило снизить темпы роста оптовых цен с 3,5 рубля за килограмм в марте до 2,4 рубля за килограмм в апреле. Это привело к росту продаж хлеба на 5–7%.

В Минсельхозе, комментируя предложение союза пекарей, заявили, что вопрос продления упрощенного порядка поставки находится в компетенции Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что производители молока и сока планируют сократить ассортимент продукции из-за нехватки упаковки. Отмечается, что предприятиям не хватает асептической тары, позволяющей долго сохранять свойства продукции. Ее использовали для стерилизованной продукции и сливок. Так, фермерское молоко закупали летом, а продавали осенью.