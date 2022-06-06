Российские саперы разминировали более 160 га территории Украины и республик Донбасса

Российские саперы разминировали более 160 гектаров территории Украины и республик Донбасса. Обезврежено более 30 тысяч мин и неразорвавшихся снарядов.

Подразделения ВСУ при отступлении регулярно минируют оставленные позиции. Боеприпасы ставят, в том числе в жилых кварталах и на крестьянских полях. Саперы обезвреживают мины и мирные жители возвращаются в свои дома. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



