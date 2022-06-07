IBM прекращает работу в России

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Американская корпорация IBM заявила о прекращении работы в России, сообщает РИА Новости.

"Я слышал от многих из вас ответ на сделанное на прошлой неделе объявление о войне на Украине, и я ценю ваши отзывы. Во-первых, позвольте мне внести ясность: мы приостановили все операции в России", – сообщил глава компании Арвинд Кришна.

Гендиректор IBM рекомендовал делать пожертвования МККК, а также отметил, что компания продолжает помогать своим сотрудникам с Украины. Так, корпорация содействует их эвакуации из страны и оказывает им финансовую поддержку.

В марте стало известно, что IBM полностью приостановила работу в России.

До этого корпорация сообщала, что прекратила продажу своих технологий на территории РФ.

Международная обстановка обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

