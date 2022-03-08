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Американская корпорация IBM полностью приостановила работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя корпорации Арвинды Кришны.

"Позвольте мне предельно ясно сказать – мы приостановили весь бизнес в России", – заявила глава IBM.

Ранее корпорация сообщала, что прекратила продажу своих технологий на территории РФ.

В свою очередь, производитель спортивных товаров Adidas заявил, что приостановит работу магазинов и онлайн-торговлю в России. При этом сотрудники продолжат получать зарплату. В компании будут следить за развитием ситуации и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.

Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.