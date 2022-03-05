Компания Adobe сообщила об уходе из России

05 марта, 18:43
Фото: depositphotos/monticello
Разработчик программного обеспечения Adobe принял решение прекратить продажи своих продуктов в России. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами", – сказал глава Adobe Шантану Нарайен.
Теперь российские пользователи не смогут приобрести не только PhotoShop, но и другие продукты компании, в числе которых Lightroom и Illustrator. Кроме того, для российских государственных СМИ будет ограничен доступ к сервисам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.
Уточняется, что пользователи, которые уже оформили подписки на продукты Adobe, смогут ими пользоваться до истечения срока, однако продлить их не получится.
Накануне стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. В компании объяснили данное решение текущей ситуацией на Украине.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Корпорация Microsoft заявила о временном прекращении продаж новых продуктов и услуг в РФ
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: