Компания Adobe сообщила об уходе из России

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Разработчик программного обеспечения Adobe принял решение прекратить продажи своих продуктов в России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами", – сказал глава Adobe Шантану Нарайен.

Теперь российские пользователи не смогут приобрести не только PhotoShop, но и другие продукты компании, в числе которых Lightroom и Illustrator. Кроме того, для российских государственных СМИ будет ограничен доступ к сервисам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

Уточняется, что пользователи, которые уже оформили подписки на продукты Adobe, смогут ими пользоваться до истечения срока, однако продлить их не получится.

Накануне стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. В компании объяснили данное решение текущей ситуацией на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

