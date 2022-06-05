В магазинах РФ сократился ассортимент бытовой химии

В магазинах с бытовой химией стало меньше товара. После ухода иностранных компаний поставки просели. Особенно это заметно по стиральному порошку, говорят маркетологи.

Тем не менее отечественные бренды уже начали заменять пропавшие позиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

