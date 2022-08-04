В Японии заявили о намерении сохранить участие в проекте "Сахалин – 2"

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Токио желает сохранить свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин – 2" на фоне выхода постановления российского кабмина о создании нового оператора, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

"Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте. – Прим. ред.)", – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что на проект "Сахалин – 2" приходится порядка 8% японского импорта СПГ. Он добавил, что данный проект является для Токио крайне важным с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy будет сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. Теперь имущество компании переходит в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.