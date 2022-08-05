В Японии заявили, что Mitsubishi и Mitsui должны остаться в проекте "Сахалин – 2"

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В Токио считают, что компании Mitsubishi и Mitsui должны остаться в проекте "Сахалин – 2" при новом операторе. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, передает РИА Новости.

По его словам, он провел встречу с главой Mitsui и попросил его положительно рассмотреть возможность продолжения участия в проекте. Аналогичную просьбу он адресовал и руководству Mitsubishi, с которым планирует встретиться в ближайшее время.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что на "Сахалин – 2" приходится порядка 8% японского импорта СПГ. Он добавил, что данный нефтегазовый проект является для Токио крайне важным с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. Теперь имущество компании переходит в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.