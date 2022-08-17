Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из РФ

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Япония в июле текущего года вновь стала импортировать нефть из России. Об этом со ссылкой на японский Минфин сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что объем импорта сократился на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также указывается, что объем импорта сжиженного газа из России сократился на 26,1% по сравнению с 2021 годом, а угля – на 40,1%.

В июне этого года Япония свела поставки нефти из РФ до нуля, но нарастила импорт СПГ.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда заявил, что важным источником поставок нефти для Токио за пределами Ближнего Востока является российский проект "Сахалин – 1". В Токио сообщили, что намерены сохранить доли своих компаний в проекте.