Песков не прокомментировал дату обращения Путина к Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию из СМИ о том, что Владимир Путин 30 сентября выступит с обращением к Федеральному собранию. Об этом сообщает издание "Газета.ру".
"Нет, не могу", – ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос журналистов, может ли он подтвердить данную информацию.
Ранее в СМИ распространились сообщения, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Инсайдер передал информацию, что уровень организации мероприятия предполагает присутствие на нем главы страны. При этом о месте проведения собрания не сообщается.
До этого Песков заявил, что президент выступит с посланием до конца 2022 года. Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия с российским лидером состоится в обязательном порядке. При этом со временем эфира пока не определились.
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