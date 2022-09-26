Песков не прокомментировал дату обращения Путина к Федеральному собранию

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию из СМИ о том, что Владимир Путин 30 сентября выступит с обращением к Федеральному собранию. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

"Нет, не могу", – ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос журналистов, может ли он подтвердить данную информацию.

Ранее в СМИ распространились сообщения, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Инсайдер передал информацию, что уровень организации мероприятия предполагает присутствие на нем главы страны. При этом о месте проведения собрания не сообщается.

До этого Песков заявил, что президент выступит с посланием до конца 2022 года. Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия с российским лидером состоится в обязательном порядке. При этом со временем эфира пока не определились.